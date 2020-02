Avec le Galaxy Z Flip, Samsung Electronics ouvre la guerre entre « le verre et le plastique »

Photo : YONHAP News

Après le lancement de son deuxième smartphone pliant, le « Galaxy Z Flip », Samsung Electronics ouvre la porte à une véritable concurrence sur le marché des matériaux pour écrans, à savoir le verre et le plastique.En effet, le géant sud-coréen de l’électronique a opté pour du verre ultrafin (UTG) au lieu du film en polyimide transparent et incolore (CPI) utilisé sur son premier modèle, le « Galaxy Folder ». Le verre rend l’écran plus durable et résistant aux rayures. Seul bémol, le pli au milieu reste visible.Ce choix alerte les entreprises sud-coréennes spécialisées dans la fabrication de ces matériaux qui ont massivement investi dans la production de CPI, telles que SK Innovation, SKC ou encore Kolon Industries. Selon un responsable du secteur, le plastique est plus pratique et le verre plus fragile car il casse plus facilement. À long terme, il estime que le plastique sera plus avantageux car les prochains smartphones feront de plus en plus appel au pliage.Le secteur des matériaux pour écrans risque, en conséquence, de connaître un nouvel élan avec le dynamisme annoncé du marché des appareils pliants. Alors qu’1 million d’unités ont été vendues l’année dernière, les ventes devraient atteindre les 100 millions d’ici 2025.