Les fruits sud-coréens connaissent une grande popularité en Asie du Sud-est

Photo : YONHAP News

Les raisins et les fraises sud-coréens jouissent d’un bond de popularité en Asie du Sud-est, et notamment au Vietnam. D’après les données publiées aujourd’hui par les autorités agricoles, les exportations de ces deux fruits ont grimpé, respectivement, de 64,2 % et de 14,2 % l’année dernière, totalisant environ 23 millions et 54 millions de dollars.Une tendance tirée vers le haut grâce au Shine Muscat. Les ventes de ce cépage de gros raisins sans pépins ont représenté 72,4 % des exportations de ce fruit. Selon un professionnel du secteur, le Vietnam est le premier acheteur, avec 34,8 % des raisins exportés, et ce malgré son prix élevé, en moyenne 19 000 wons le kilo, environ 15 euros. D’après lui, les Vietnamiens installent souvent ce fruit sur les autels pour les ancêtres ou en font cadeaux à leurs proches pendant la fête du Nouvel an lunaire.Concernant les fraises, les ventes ne cessent d’augmenter à Hong Kong et à Singapour, dépassant dans chaque pays la barre des 10 millions de dollars. Au Vietnam, les exportations ont enregistré une hausse spectaculaire de 90 % en un an, avec 70 millions de dollars. Ce fruit rouge y est en position de quasi-monopole, avec 99,4 % de parts de marché.