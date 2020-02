Photo : KBS News

Le ministère des Transports a annoncé, hier, un nouveau rappel massif de voitures présentant des défauts de fabrication.Très exactement 494 720 véhicules sont concernés : plus de 491 000 unités de deux modèles fabriqués par Hyundai Motor, constructeur sud-coréen numéro un dans le pays, et 21 modèles de voitures importées et vendues localement, dont Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Korea, BMW Korea ou encore Audi Volkswagen Korea.Les automobiles en question présentent différents problèmes allant du risque d’incendie au mauvais fonctionnement de la transmission. Tous les frais de réparation seront gratuits.