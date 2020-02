Covid-19 : aucun contaminé parmi les ressortissants de Wuhan arrivés hier, pas de nouveaux cas en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Pour le deuxième jour consécutif, aucune personne n’a été identifiée comme infectée par le nouveau coronavirus. Et les 147 ressortissants rapatriés hier de Wuhan ont tous eu des résultats négatifs, y compris les cinq personnes qui présentaient des symptômes à la descente de l’avion, comme de la toux ou de la fièvre.À ce jour, la Corée du Sud compte toujours 28 patients contaminés. Sept sont sortis de l’hôpital complètement guéris et les 21 autres se trouveraient dans un état stable. 670 individus porteurs de symptômes suspects attendent actuellement le résultat de leur examen.En dépit de cette accalmie, les autorités sanitaires restent cependant sur le qui-vive. En effet, la fin du congé provisoire du Nouvel an lunaire en Chine pourrait faire rebondir la propagation du Covid-19. Néanmoins, elles se veulent rassurantes, rappelant qu’il n’était pas nécessaire d’annuler les festivals et autres événements locaux si les organisateurs respectaient minutieusement les mesures de prévention recommandées.Après avoir présenté ce bilan du matin, de nouvelles mesures préventives ont été présentées. Tout d’abord, la production de kits de dépistage va être augmentée ainsi que le nombre d’établissements capables d’effectuer des tests. Une enveloppe de 18,8 milliards de wons, environ 14,7 millions d’euros, sera également accordée aux autorités locales afin de les aider à acquérir davantage d’appareils de rayon-X mobiles. Celles-ci ont demandé un budget supplémentaire de 23,3 milliards de wons, autour de 18 millions d’euros, pour acheter d’autres équipements.