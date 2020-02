Séoul : bientôt une ciné-balade sur les traces des films de Bong Joon-ho

Photo : YONHAP News

La municipalité de Séoul projette de développer un ciné-tourisme sur les traces des lieux de tournage des films de Bong Joon-ho, le réalisateur sud-coréen de « Parasite », qui a décroché dimanche dernier quatre Oscars lors de la 92e cérémonie des Academy Awards.En décembre dernier, la ville avait déjà présenté sur son site Internet un circuit de balades invitant à découvrir les zones où a été tournée la comédie noire, dont une supérette située dans le quartier de Mapo et une pizzéria dans l’arrondissement de Dongjak. Plus de 60 000 internautes ont vu cette publication.La mairie songe dorénavant à organiser un « pack touristique » autour des sites de tournage de « The Host », de « Memories of Murder », d’« Okja » et de « Barking Dog ». Des visites qui pourraient également être organisées spécialement pour les fans sud-coréens et étrangers du cinéaste, ainsi que les amateurs du septième art.« Parasite » impressionne en tout cas toujours autour du globe, surtout depuis son exploit historique. Sorti le 7 novembre en Italie, le film a pris la première place du box-office mardi dernier. Le quotidien local La Repubblica rapporte qu’il a engrangé 156 858 euros lors de cette seule journée, totalisant ainsi 2,55 millions d’euros de recettes dans le pays. À partir d’aujourd’hui, quelque 400 salles italiennes le diffuseront.