Covid-19 : Moon Jae-in rencontre les patrons de conglomérats

Photo : YONHAP News

Au lendemain de la rencontre avec les petits commerçants du marché de Nandaemun, le président de la République s’est entretenu, aujourd’hui, avec les patrons des six plus grandes entreprises du pays, à savoir Samsung, Hyundai, SK, LG, Lotte et CJ. Objectif : solliciter leur coopération active afin de surmonter tout obstacle à la reprise économique engendré par le Covid-19.A cette occasion, Moon Jae-in s’est engagé à soutenir les efforts des « chaebol » en termes d’investissements et d’innovation grâce à des incitations fiscales et une déréglementation audacieuse. Dans la foulée, il a demandé à ses interlocuteurs de poursuivre les engagements qu’ils ont pris avant la propagation de l’épidémie.Le chef de l’État a également tenu à les remercier pour leur esprit de défi, d’innovation et de coopération gagnant-gagnant avec leurs fournisseurs, de quoi donner de l’espoir aux citoyens.