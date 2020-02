CMS : possible entretien trilatéral Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen, américain et japonais des Affaires étrangères pourraient tenir une réunion trilatérale en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité (CMS), qui se déroule à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche. En effet, Kang Kyung-wha, Mike Pompeo et Toshimitsu Motegi participent à cette conférence internationale. A n’en pas douter, le dossier nord-coréen devrait occuper le cœur de leur discussion, comme ce fut le cas, le mois dernier, lors de leur dernière rencontre à San Francisco, aux Etats-Unis.D’éventuels entretiens bilatéraux Séoul-Washington et Séoul-Tokyo attirent également l’attention. A cet égard, la ministre Kang a affiché son intention de discuter de la question du partage des frais de défense avec le secrétaire d’État américain, ainsi que sur la situation dans la péninsule et en particulier, les projets de coopération intercoréenne.Entre Séoul et Tokyo, deux sujets seront discutés : les restrictions nippones sur les exportations vers la Corée du Sud et les verdicts de la justice sud-coréenne sur l’indemnisation des victimes du travail forcé pendant la Seconde guerre mondiale par les entreprises japonaises, complice de crime de guerre de l’empire du Soleil levant.La mobilisation internationale pour la lutte contre le Covid-19 va également s’inviter à cet événement, avec la participation du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.