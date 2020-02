John Kelly : « Kim Jong-un ne renoncera jamais au nucléaire »

Photo : YONHAP News

L’ancien secrétaire général du président américain, John Kelly, limogé en 2018, a fustigé la politique nord-coréenne de Donald Trump, affirmant que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, n’abandonnera jamais son programme nucléaire. Kelly était l’un des assistants américains lors du premier sommet entre les deux chefs d’État, qui s’est tenu à Singapour en juin 2018.Selon les organes de presse étrangère, dont Reuters, l’ex-général des Marines en a fait part, mardi, heure locale, à l’Université de l’État de New Jersey. Il a déploré que son ancien patron se soit fait berner par l’homme fort de Pyongyang, alors que ce dernier n’avait aucune volonté de dénucléariser son pays.Le locataire de la Maison blanche a tout de suite réagi à ces propos en contre-attaquant par le fait que Kelly ne méritait pas son poste de secrétaire général et qu’il ne respectait pas son devoir militaire et juridique en ne se taisant pas.Cependant, les critiques successives de ses anciens secrétaires, y compris l’ex-conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, contre la stratégie nord-coréenne de Washington pèsent de plus en plus sur le milliardaire américain. Le remplacement de plusieurs officiels chargés de la politique vis-à-vis du pays communiste brouillent, lui aussi, les perspectives de relance des négociations avec le Nord.