Covid-19 : Hong Nam-ki juge l’impact économique plus important que lors du MERS

Photo : YONHAP News

Le nouveau coronavirus, officiellement baptisé Covid-19, semble semer une peur démesurée au sein de la population. Et cela se traduirait par un impact plus conséquent sur l’économie sud-coréenne que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), qui a frappé de plein fouet la Corée du Sud en 2015.C’est ce qu’a dit le vice-Premier ministre à l’économie, Hong Nam-ki, lors d’une rencontre sur le terrain, organisée hier, dans une usine de la société pharmaceutique Shinpoong, à Cheongju.Egalement ministre des Finances, Hong a fait le bilan des 20 premiers jours suivant le premier cas infecté par la nouvelle épidémie au pays du Matin clair : selon les indicateurs économiques, l’impact est plus important que celui d’il y a cinq ans. D’après lui, cela proviendrait d’une crainte disproportionnée des citoyens, étant donné que le Covid-19 n’a, pour l’instant, provoqué aucun décès dans le pays, alors que 38 personnes avaient perdu la vie lors du MERS.Ainsi, le vice-Premier ministre a appelé les citoyens et industriels à ne pas céder à la panique, et à poursuivre le cours normal de leur vie quotidienne et des activités économiques. Par ailleurs, Hong Nam-ki a annoncé que le gouvernement présenterait, d’ici une ou deux semaines, un plan de soutien aux exportations afin de réduire au maximum les dégâts.