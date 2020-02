L'HCDH appelle la Corée du Nord à rapatrier 11 disparus kidnappés en 1969

Photo : YONHAP News

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) a appelé la Corée du Nord à renvoyer 11 disparus kidnappés à bord d’un avion de Korean Air il y a de cela un demi-siècle.Plus précisément, le HCDH a publié un communiqué exhortant Pyongyang à éclaircir, dès que possible, si ces personnes étaient ou non encore en vie et à fournir d’autres informations à leur sujet. Le bureau a également annoncé avoir envoyé une lettre en ce sens aux autorités nord-coréennes.L’affaire remonte au 11 décembre 1969. Un avion qui effectuait un vol intérieur en Corée du Sud, de l’aéroport de Gimpo, au nord-ouest de Séoul, à Gangneung, sur la côte nord-est du pays, a été détourné par un groupe d’espions nord-coréens, dix minutes après son décollage. 50 passagers et membre d’équipage se trouvaient à bord.Face à la vive protestation de la Communauté internationale, le pays communiste a rapatrié, il y a 50 ans jour pour jour, soit le 14 février 1970, 39 otages.