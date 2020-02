Covid-19 : Washington soutient les efforts internationaux visant à aider les habitants nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont manifesté, hier heure locale, leur volonté d’aider la Corée du Nord dans le cadre de la prévention du Covid-19. La porte-parole du département américain en a fait état en exprimant sa préoccupation quant à la vulnérabilité des habitants de ce pays frontalier de la Chine face à la nouvelle maladie.Plus concrètement, Morgan Ortagus a fait savoir que Washington soutenait et encourageait les efforts des organes américains et internationaux humanitaires et sanitaires, en approuvant rapidement les initiatives de ces derniers en faveur du régime de Kim Jong-un.Le bureau du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR) en Asie-Pacifique reçoit ainsi une réponse positive à sa demande. En effet, celui-ci avait souligné qu’une approbation du transfert d’argent sur le compte de la Croix-Rouge nord-coréenne était indispensable pour fournir des équipements médicaux, notamment des kits de dépistage ou des produits de protections personnelles. Il aurait appelé à lever, provisoirement parce qu’à des fins humanitaires, les sanctions infligées par le Conseil de sécurité de l’Onu contre le royaume ermite.Par ce geste, l’administration Trump tend, d’une certaine manière, la main à Pyongyang pour relancer leurs négociations nucléaires dans l'impasse.