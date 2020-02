La Corée du Sud estime que le Covid-19 risque de freiner la reprise de son économie

Photo : YONHAP News

Le gouvernement de Moon Jae-in en est bien conscient. L’économie sud-coréenne s’améliore progressivement, comme le prouve la double hausse des indicateurs composites coïncidents et avancés en décembre dernier, grâce à la hausse de la production, de la consommation et des investissements dans les équipements.Mais l’exécutif se méfie des impacts du Covid-19. C’est pourquoi il a mis en garde contre un risque de ralentissement de la reprise économique du pays, de la Chine et du monde entier.Le ministère des Fnances en a fait état dans son magazine mensuel « Récentes tendances économiques », en s’engageant à poursuivre ses efforts politiques visant à promouvoir les investissements, la consommation et les exportations.Dans le détail, au mois de décembre 2019, la production de toutes les industries a progressé de 1,4 % en glissement mensuel et de 3,2 % sur un an. Du côté des dépenses, elles ont augmenté à tous les niveaux : dans le secteur de la vente au détail, de 0,3 % par rapport à novembre et de 4,6 % en glissement annuel, dans les investissements dans les installations, respectivement de 10,9 % et 11,1 %, et dans les dépenses en construction de 4,1 % et 2,1 %.Au niveau des exportations du mois dernier, on a assisté à un recul de 6,1 % par rapport à un an plus tôt, en raison des congés du Nouvel an lunaire. Cependant, la moyenne quotidienne des ventes hors des frontières a augmenté, passant de 1,92 milliard de dollars en 2018 à 2,02 milliards de dollars l’année dernière. Concernant l’emploi, là aussi le pays a enregistré une belle performance avec une croissance du nombre d’actifs occupés de l’ordre de 568 000 personnes en un an. Le taux de chômage a perdu 0,4 point, s’établissant à 4,1 %.Dans ce contexte, les indicateurs composites coïncidents et avancés ont progressé respectivement de 0,2 point et 0,4 point en décembre dernier.