Le ministre des Anciens combattants et des Patriotes en visite aux Etats-Unis et au Canada

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 70e anniversaire du début de la guerre de Corée, le 25 juin 1950, une délégation du gouvernement conduite par le ministre des Anciens combattants et des Patriotes s'envolera dimanche pour les Etats-Unis avant de rejoindre, ensuite, le Canada.Park Sam-duck a annoncé que le gouvernement sud-coréen, aux côtés des Etats-Unis, transmettrait une enveloppe de 2 milliards de wons, soit 1,6 million d’euros, pour la construction d’un « mur du Souvenir ». Celui-ci sera érigé en l’honneur des anciens GI’s tués pendant le conflit fratricide. Sur les 1 789 000 forces US envoyées, 36 940 soldats ont péri lors de cette guerre.Le ministre rencontrera ses homologues américain et canadien, Robert Wilkie et Lawrence MacAulay, afin de discuter des projets de commémorations autour de ce 70e anniversaire. Puis il s'envolera pour Ottawa, au Canada, pour de nouvelles rencontres. Il en profitera pour aller se recueillir devant le monument des anciens combattants, situé dans le Musée canadien de la guerre.Enfin, le ministère a fait savoir qu’il organiserait en juin une réunion des ministres des Anciens combattants des 22 pays ayant participé à la guerre de Corée , ainsi que des concerts commémoratifs aux Etats-Unis et au Canada.