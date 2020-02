« Parasite » : Moon Jae-in recevra Bong Joon-ho jeudi prochain à la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Le président de la République souhaite rencontrer en personne Bong Joon-ho, le réalisateur sud-coréen du film « Parasite » qui a triomphé, dimanche dernier, lors de la 92e cérémonie des Academy Awards. Moon Jae-in lui a transmis un mot de félicitations après que la comédie noire ait remporté quatre Oscars.Dans son message, le chef de l’État remercie le cinéaste d’avoir inspiré un sentiment de fierté et de courage au peuple sud-coréen, qui tâche sans cesse de surmonter des difficultés, et s’est dit impatient de découvrir le prochain projet de Bong, des acteurs et de l’équipe du long-métrage.Mais le locataire de la Cheongwadae tient à le féliciter personnellement et l’a invité à venir le rencontrer à la Maison bleue le 20 février prochain.La veille, le réalisateur interviendra lors d’une conférence de presse officielle sur cet exploit exceptionnel, entouré de quelques-uns des protagonistes de cette aventure : son acteur fétiche Song Kang Ho, la PDG de la société de production Barunson E&A Kwak Shin-ae, le scénariste Han Jin-won et le chef décorateur Lee Ha-jun.