Covid-19 : un 29e cas a été confirmé

Photo : YONHAP News

Après cinq jours d'accalmie, un nouveau cas de personne infectée par le nouveau coronavirus a été confirmé, hier, en Corée du Sud. Le bilan monte désormais à 29 patients contaminés, dont neuf complètement guéris.Le dernier malade est un sud-Coréen de 82 ans, soit le patient le plus âgé atteint du Covid-19. Souffrant de douleurs dans la poitrine, il s’est rendu aux urgences où il a été diagnostiqué positif. Contrairement aux autres patients, cet octogénaire n’a pas été en contact avec l’un des patients déjà infectés. Et il n’a pas quitté le pays depuis décembre 2019.Actuellement 20 malades sont donc toujours hospitalisés et placés à l’isolement. La plupart d’entre eux sont dans un état stable.Afin d’endiguer la propagation de l'épidémie, les autorités sanitaires ont décidé d’effectuer un test de dépistage auprès de tous les patients hospitalisés pour une pneumonie dont la cause n’a pas été déterminée. Un examen renforcé auprès de ceux ayant, d’après l’avis de leur médecin, des symptômes de l’épidémie.Les mesures de prévention destinées aux travailleurs étrangers qui vont rentrer sur le territoire seront renforcées. Il sera conseillé à ceux qui reviennent de Chine après la fête du Nouvel an lunaire de prendre deux semaines de congés.Rappelons que les ressortissants rapatriés de Wuhan lors des deux premières vagues d’évacuation ont quitté ce week-end leurs centres d’isolement, situés dans la province de Chungcheong.