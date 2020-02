Bong Joon-ho reçoit un formidable accueil lors de son retour

Photo : YONHAP News

Le réalisateur du film sud-coréen multi-oscarisé « Parasite » est rentré, hier après-midi, dans son pays. Vers 18h, devant l’une des portes d’arrivée à l’aéroport international d’Incheon, Bong Joon-ho a tout d’abord exprimé sa gratitude aux fans et journalistes présents sur place.Le cinéaste a déclaré avoir, enfin, le cœur plus léger et joyeux, et s’est dit prêt à se remettre à son travail de création. Faisant part de son inquiétude face à l’apparition du nouveau coronavirus en Corée du Sud, il n’a pas oublié de saluer les efforts déployés par les habitants pour surmonter la crise sanitaire actuelle.Lauréat de l’Oscar du meilleur réalisateur, Bong donnera ce mercredi une conférence de presse avec les acteurs et toute l’équipe du film avant d’assister, le lendemain, à un déjeuner à la Cheongwadae, avec le président Moon Jae-in.Rappelons que « Parasite » est devenu le premier film en langue non-anglaise et le troisième lauréat de la Palme d’or du festival de Cannes à remporter l’Oscar du meilleur film.