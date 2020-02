Golf féminin : Park In-bee remporte son 20e titre

Photo : YONHAP News

La golfeuse sud-coréenne Park In-bee s'est imposée, hier, lors du quatrième et dernier round de l'Open d'Australie ISPS Handa Femmes du circuit LPGA. Avec une carte finale de 278 coups, soit 14 en dessous du par, elle a devancé l'Américaine Amy Olson de trois coups.C’est sa première victoire depuis mars 2018, date à laquelle elle a remporté la Bank of Hope Founders Cup. La médaillée d'or des derniers Jeux olympiques s'est également vue décerner un prix de 195 000 dollars.Titrée pour la première fois de sa carrière lors de l’US Open, en juin 2008, Park compte désormais vingt victoires sur le circuit. C'est d'ailleurs la deuxième golfeuse du pays du Matin clair à remporter un tournoi plus de vingt fois, avec l’ancienne joueuse Pak Seri, qui a raflé 25 titres.Placée au 6e rang national, Park In-bee maintient ses chances de pouvoir se présenter aux J.O. de Tokyo 2020. Pour se qualifier, il lui faudra atteindre au moins la quatrième place en Corée du Sud et la quinzième dans le classement mondial.