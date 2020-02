Football : Son Heung-min inscrit un doublé face à Aston Villa et porte son compteur à 50 buts

Photo : YONHAP News

Le joueur de football sud-coréen Son Heung-min a donné la victoire à son équipe, Tottenham Hotspur FC, en inscrivant dimanche un doublé sur le terrain d’Aston Villa, au stade Villa Park à Birmingham. Un match remporté 3 à 2.Mené dès la 9e minute de jeu par un but contre son camp d’Alberweireld, les Spurs sont revenus dans la partie grâce au défenseur malheureux qui s’est rattrapé à la 27e en frappant un ballon en demi-volée dans la lucarne de Reina. L’attaquant sud-coréen a ensuite offert le but du 2-1 juste avant la mi-temps sur un pénalty en deux temps, repoussé tout d’abord par le gardien des Villans avant de projeter le ballon dans les cages.Mais il n’aura fallu aux hommes de Dean Smith que sept minutes en deuxième mi-temps pour revenir dans la partie et ce par l’intermédiaire d’Engels, d’une tête à bout portant après un corner. Et alors que les deux équipes semblaient parties pour faire match nul, à la 94e minute, Son est parti comme une flèche dans le dos de la défense adverse, lancé par un long dégagement du défenseur Sanchez, et a donné la victoire aux siens d’un plat parfait du pied droit.Depuis le 23 janvier et le match remporté contre Norwich City 2-1, le footballeur sud-coréen a marqué à chaque match, cinq au total. Avec ce but au bout du temps additionnel, il a inscrit son 50e but en championnat pour Tottenham. Il a également été élu « meilleur joueur du match ».Après cette victoire, la troisième de suite en Premier League, le club londonien prend la cinquième place, à un point de Chelsea FC, quatrième.