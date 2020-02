Les exportations sud-coréennes ont reculé de près de 10 % en 2019

Photo : YONHAP News

L’année dernière, les ventes de produits « made in Korea » ont été considérablement affectées par la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui la Fédération des industries sud-coréennes (FKI), en se basant sur les données publiées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Selon son analyse, les exportations mondiales ont baissé de 2,94 % au cours des trois premiers trimestres de 2019 en glissement annuel.Parmi les quatre puissances manufacturières, la Corée du Sud a affiché le plus fort recul avec 9,83 %, loin devant l’Allemagne en baisse de 5,21 %, le Japon 4,5 % et la Chine 0,09 %. Et bien que le pays du Matin clair ait continué à augmenter ses parts de marché à l’étranger dans la plupart des secteurs depuis la crise financière mondiale de 2008, il reste fortement dépendant à l’industrie des semi-conducteurs, qui représente 18 % de ses ventes hors des frontières.D’après la base de données sur les tarifs douaniers et les échanges Comtrade, établie par les Nations unies, la part de marché des produits sud-coréens dans le top 20 des catégories commerciales, excepté le pétrole et le gaz, est passé de 4,3 % à 6,58 % entre 2008 et 2018. De son côté, la Chine a vu sa part de marché plus que doubler, passant de 11 % à 20,83 % durant la même période.La vente des puces électroniques fabriquées en Corée du Sud n’a cessé de progresser sur le marché international. Ainsi, la part de marché des semi-conducteurs est passée de 7,63 % à 31,34 % sur la même décennie, et celle des automobiles s’est contentée d’une hausse de 1,1 point, passant de 4,96 % à 6,07 %. En revanche, celle des navires a perdu 15,44 points, de 30,66 % à 15,22 %.