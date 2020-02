Les profits des 100 entreprises cotées en bourse en déclin en 2019

Photo : Getty Images Bank

Les résultats d’exploitation du top 100 des entreprises sud-coréennes cotées en bourses ont reculé considérablement en 2019. C’est le constat dressé par CEO Score, le site spécialisé dans l’évaluation de la gestion des sociétés, qui a analysé les bilans publiés jusqu’au 14 février par 87 entreprises.Selon cette plateforme, en cumulé, ces firmes ont affiché un chiffre d’affaires de 1 255 milliards d’euros, un résultat d’exploitation de 79,5 milliards d’euros et un bénéfice net de 50,6 milliards d’euros. Sur les 19 secteurs analysés, dix ont vu leur profit d’exploitation régresser l’année dernière. Les entreprises des TIC comme Samsung Electronics et SK Hynix, les deux premières capitalisations boursières en Corée du Sud, ont vu leur résultat reculer de 54,6 %, passant de 56,9 milliards d’euros à 25,8 milliards d’euros entre 2017 et 2019.Cette chute s’explique par le ralentissement du marché des semi-conducteurs dans le monde et par l’intensification de la guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales, les Etats-Unis et la Chine.