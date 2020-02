L'unité Dongmyeong entame sa 14e année en opération au Liban

Photo : YONHAP News

L'unité sud-coréenne « Dongmyeong » a organisé vendredi dernier une cérémonie célébrant ses 100 000 opérations de maintien de la paix au Liban. Le 7 février, elle a achevé un total de 150 000 séances de soutien médical. C'est ce qu'a fait savoir, hier, l'État-major interarmées sud-coréen.Suite à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, ce contingent de soldats du pays du Matin clair a été dépêché en juillet 2007 au Liban pour maintenir la paix au niveau de la frontière avec Israël. Il s’agit de la troupe qui est restée à l’étranger le plus longtemps.Quelque 280 militaires sud-coréens sont actuellement en opération de surveillance et de reconnaissance, de coopération pour le maintien du cessez-le-feu et de soutien aux activités de l'armée libanaise.