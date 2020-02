GM Korea à l’arrêt pendant 2 jours, les autres constructeurs reprennent leur activité

Photo : YONHAP News

La filiale sud-coréenne du constructeur automobile américain General Motors a décidé de suspendre, aujourd'hui et demain, certaines chaînes de production dans son usine de Bupyeong, à Incheon, à l’ouest de Séoul, face au manque de pièces détachées provoqué par l’épidémie du Covid-19. Aucune suspension n’est à signaler du côté de l’unité de Changwon, dans le sud-est du pays. Son réseau de fournisseurs internationaux permettait au constructeur de maintenir, jusqu’à présent, ses activités.De leur côté, les autres fabricants sud-coréens, dont Hyundai Motor et sa filiale Kia Motors, ont redémarré leur production la semaine dernière, excepté les usines de camions et de bus, dont les opérations reprendront progressivement à partir de demain.Pour rappel, les constructeurs de voitures avaient arrêté leur production suite à une pénurie de faisceaux électriques en provenance de Chine. Ce composant essentiel à la distribution du courant électrique dans les véhicules « made in Korea » est largement produit par l’empire du Milieu, dont les usines étaient à l’arrêt à cause de la propagation du nouveau coronavirus.