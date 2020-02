Moon Jae-in s'engage à relancer l'économie nationale

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger tous les citoyens de l'épidémie du Covid-2019 et de redynamiser l'économie ralentie par ce virus. Moon Jae-in a tenu ses propos lors de la présentation des projets de 2020 de quatre ministères directement liés à l'économie nationale, dont le ministère des Finances et celui de l'Industrie.Face à cette situation « grave et exceptionnelle », le locataire de la Maison bleue a prôné une étroite coopération entre tous les ministères afin d'éviter au maximum l'impact de l'épidémie sur l'économie nationale. Il a promis de nouveau ses efforts destinés à freiner la propagation du nouveau coronavirus, tout en demandant à ses concitoyens de reprendre leurs activités économiques normales, afin de booster la consommation et l'économie en général.Le chef de l'Etat en a également profité pour saluer les ministères présents, qui ont réussi à construire la base d'une croissance innovante, renforcer l'intégration économique du pays, et améliorer l'équité dans les transactions entre les grands groupes et les petites et moyennes entreprises.Pour finir, le numéro un sud-coréen a évoqué les mesures prises avec succès par son administration et qui ont finalement permis de surmonter les restrictions commerciales japonaises et de consolider la configuration industrielle nationale.