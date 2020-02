Météo : une journée enneigée

Le week-end est passé par tous les temps. D’un beau ciel bleu samedi matin, la Corée du Sud s’est retrouvée sous une véritable tempête de neige dimanche. Des flocons qui n’ont cessé de tomber lundi, recouvrant la capitale sud-coréenne et la majeure partie du territoire d’un grand manteau blanc. Des précipitations qui devraient se calmer en fin de journée.Les températures se sont effondrées, passant d’une moyenne de 15 °C vendredi à un mercure négatif aujourd’hui. Les maximales atteindront -4°C à Séoul, -1°C à Daejeon, 1°C à Daegu, 3°C sur l’île de Jeju et 4°C à Busan.Pour mardi, les prévisions de Météo-Corée annoncent des températures très fraîches le matin avec -8°C à Séoul et -4°C à Busan. Le thermomètre remontera rapidement pour atteindre 4°C à Séoul et 8°C à Busan en milieu d’après-midi. Au niveau du temps, hormis quelques flocons sur Jeju au réveil et des nuages dans le sud-ouest, il fera beau sur l’ensemble du pays.