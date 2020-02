Covid-19 : un 30e cas confirmé aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Deux nouveaux cas de personne infectée par le nouveau coronavirus ont été confirmés en Corée du Sud. Le bilan monte désormais à 30 patients contaminés, dont neuf complètement guéris.La dernière victime confirmée ce matin est une sud-Coréenne d'une soixantaine d'années. Elle est l'épouse du 29e malade. Souffrant de douleurs à la poitrine, cet homme de 82 ans, qui est le patient le plus âgé atteint du Covid-19 dans le pays, s’est rendu samedi aux urgences où il a été diagnostiqué positif. A noter que contrairement aux autres malades, cet octogénaire n’a pas été en contact avec quelqu'un déjà infecté. Il n’a pas quitté non plus le pays depuis décembre 2019.Actuellement, 21 malades sont donc toujours hospitalisés et placés à l’isolement. La plupart d’entre eux sont dans un état stable.Pendant ce temps, les ressortissants rapatriés de Wuhan lors des deux premières vagues d’évacuation ont quitté ce week-end leurs centres d’isolement, situés dans la province de Chungcheong.Et Séoul a annoncé qu’il évacuerait les sud-Coréens bloqués sur le Diamond Princess, le paquebot de croisière ancré au port de Yokohama, au Japon, dans le cadre d’une mise en quarantaine depuis deux semaines. Parmi les 3 711 individus à bord, on compte 14 expatriés : neuf passagers et cinq personnels de bord. Comme la plupart d'entre eux sont domiciliés dans l’archipel et que, contrairement à Wuhan, les systèmes médicaux sont bien établis là-bas, le gouvernement sud-coréen n’avait initialement pas l’intention de les rapatrier. Mais il a changé d’avis. S’ils le souhaitent, le gouvernement procédera à une opération d’évacuation. Et comme leur nombre n’est pas très élevé, cela pourrait se faire via un avion militaire.