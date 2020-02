Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul a débuté la semaine sur une très légère baisse. Son indice de référence a perdu 0,06 %, soit 1,42 point. Le Kospi termine à 2 242,17 points. L’indice des valeurs technologiques a de son côté pris 0,53 %, soit 3,68 points. Le Kosdaq se rapproche un peu plus de la barre symbolique des 700 points, avec 692,59 points.Sur le marché des changes, la monnaie sud-coréenne perd de sa valeur face à l’euro et au dollar par rapport à vendredi. À la clôture des marchés financiers, l’euro s’achète 1 283,23 wons (+1,04 won) et le dollar 1 183,90 wons (+0,90 won).