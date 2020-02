Covid-19 : plusieurs pays d’Asie revoient à la baisse leur prévision de croissance

Photo : YONHAP News

De plus en plus de pays asiatiques revoient à la baisse leur prévision de croissance économique pour cette année, sur fond de crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.D’abord, Singapour, qui misait sur une croissance de son PIB comprise entre 0,5 % et 2,5 %, table désormais entre -0,5 % et 1,5 %. Les autorités locales ont expliqué cette révision en citant l'épidémie du Covid-19 qui affecte la Chine et les pays alentours.La Thaïlande, dont le secteur touristique est touché par la baisse du nombre de visiteurs chinois, a également fait de même. Bangkok, qui prévoyait une croissance prévisionnelle entre 2,7 % et 3,7 %, estime désormais qu’elle sera entre 1,5 % et 2,5 %, toujours pour les mêmes raisons.Et si la Corée du Sud et le Japon n’ont pas encore révisé leurs prévisions à la baisse, les deux voisins redoutent sérieusement les effets négatifs de la maladie sur leur économie.Dans son rapport publié dimanche dernier, l’agence internationale de notation Moody’s a revu à la baisse ses prévisions de 2,1 % à 1,9 % pour le pays du Matin clair et de 0,4 % à 0,3 % pour l’archipel nippon.