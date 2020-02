« Time to Hunt » sera dévoilé à la Berlinale

Photo : YONHAP News

Le film « Time to Hunt », qui a pour tête d’affiche Lee Jae-hoon et Choi Woo-sik, deux étoiles montantes du cinéma sud-coréen, sera dévoilé cette semaine lors de la 70e édition du Festival international du film de Berlin, qui se déroule du 20 février au 1er mars. Ce festival est l’un des trois principaux événements cinématographiques mondiaux avec ceux de Cannes et de Venise.Le dernier long-métrage du réalisateur Yun Sung-hyun est sélectionné dans la catégorie « Berlinale Special Gala ». Il s’agit du premier film sud-coréen à être programmé dans cette section, réservée à des productions de prestige présentées hors compétition. Ce thrilleur est d’ailleurs l’unique œuvre venant d’Asie cette année.L’histoire emmène le spectateur dans un avenir dystopique où tout le pays souffre de la pauvreté suite à un crash financier et dans lequel quatre jeunes amis commettent des délits pour survivre dans des bidonvilles dangereux.Sa projection et une conférence de presse avec l’équipe du film sud-coréen auront lieu le 22 février, heure locale, dans la capitale allemande. Quant à la sortie dans les salles sud-coréennes, elle est prévue pour le 26 février prochain.