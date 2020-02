Le camp conservateur lance officiellement un nouveau mouvement unifié

Photo : YONHAP News

A moins de deux mois des législatives, la reconfiguration du paysage politique commence dans l’opposition.Après trois mois de négociations laborieuses, le camp conservateur a officiellement lancé, hier, son grand mouvement. Il s’agit du « Parti du Futur Unifié » (PFU). Il est né de la fusion du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, du Nouveau parti conservateur (NPC) et d’une autre mini formation, le Parti pour avancer vers un avenir 4.0. Plusieurs associations civiques le rallient elles aussi.Les membres du PLC et du NPC faisaient tous partie du Saenuri, qui a été scindé après la destitution de l’ex-présidente Park Geun-hye, en 2017.Le nouveau mouvement se veut maintenant conciliant et rassembleur, avec pour objectif principal de gagner le prochain scrutin. Son slogan : « l’innovation et l’avenir ». Pour les autres formations, il s’agit simplement d’un changement de nom de l’ancien Saenuri.