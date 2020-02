Covid-19 : une contamination communautaire est redoutée

Photo : KBS News

Ce mardi matin, la Corée du Sud compte un total de 31 cas d’infection au Covid-19. Cependant, les parcours précis des 29e et 30e cas ne sont pas encore connus. De quoi redouter le risque d’une contamination communautaire.La 30e malade, âgée d’une soixantaine d’année, est en effet l’épouse du 29e cas, 82 ans. Mais aucun des deux n’a voyagé à l’étranger récemment, ou n’a été en contact avec l’un des patients contaminés.Les autorités sanitaires ont lancé une enquête approfondie pour en savoir plus, notamment sur les déplacements du mari et les personnes qu’il a rencontrées avant d’être infecté. Il est néanmoins trop tôt pour s’inquiéter d’une propagation du virus au sein de son entourage.Et le gouvernement est à pied d’œuvre pour éviter ce risque. Une nouvelle mesure a d’ailleurs été mise en place : mener un test de diagnostic sur toutes les personnes hospitalisées pour une pneumonie d’origine inconnue, même si elles ne se sont pas rendues à l’étranger. Et la nouvelle épidémie sera désormais ajoutée à la liste des maladies qui font l’objet d’une surveillance étroite.A propos des étudiants chinois qui doivent revenir en Corée du Sud pour poursuivre leurs études dans des universités, l’exécutif leur recommande de rester à domicile pendant au moins les 14 jours suivant leur arrivée.Enfin, une enquête sera aussi menée sur tous les établissements hospitaliers accueillant des personnes âgées. Le pays en compte quelque 1 400.