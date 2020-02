Covid-19 : un 31e cas détecté aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Un nouveau cas de personne infectée par le Covid-19 a été confirmé aujourd’hui en Corée du Sud. Il s’agit d’une sud-Coréenne de 61 ans. Elle a été testée positive dans un centre de santé publique à Daegu, dans le sud-est du pays.La malade a aussitôt été prise en charge par le Centre médical de Daegu, et placée à l’isolement. Elle a déclaré ne pas avoir voyagé à l’étranger. Les autorités sanitaires ont entamé une enquête épidémiologique.Le bilan sud-coréen fait dorénavant état de 31 patients. 12 d’entre eux sont déjà sortis de l’hôpital complètement guéris. Les 19 autres sont traités. On ne connaît pas encore l’état de la dernière malade.Un total de 9 234 personnes ont été dépistées. Les tests de 8 277 d’entre elles se sont avérés négatifs et des prélèvements sont en cours pour 957 autres.Par ailleurs, un projet de budget de réserve de l’ordre de 104,1 milliards de wons, soit un peu plus de 80 millions d’euros, a été entériné aujourd’hui en conseil des ministres. Un crédit qui sera alloué notamment à la distribution des produits de protection contre le virus, comme les masques ou les désinfectants pour les mains.