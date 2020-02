Box-office japonais : « Parasite » détrône « 1917 »

Photo : YONHAP News

« Parasite », le dernier long-métrage de Bong Joon-ho, s’est hissé en tête du box-office japonais, surfant sur la vague des Oscars. Ainsi, la comédie noire s’est emparée de la première place le week-end dernier, devançant « 1917 » de Sam Mendes.Une première depuis 15 ans pour un film sud-coréen dans l’archipel. La dernière production du pays du Matin clair à avoir occupé le trône est « A Moment to Remember » de John H. Lee, avec Jung Woo-sung et Son Ye-jin, sorti en 2005.Dans les salles nippones depuis le 10 janvier dernier sous le titre « Parasite : la famille en demi-sous-sol », le lauréat de la Palme d’or du festival de Cannes 2019 a débuté en 5e position avant de grimper à la 1ère place suite à l’annonce des résultats des Oscars. Pour rappel, le 9 février dernier, « Parasite » a reçu les prix de meilleur scénario original, meilleur film international, meilleur réalisateur et meilleur film.Depuis la 92e cérémonie des Academy Awards, son succès est également exceptionnel à l’échelle mondiale. Ses recettes ont dépassé le seuil des 200 milliards de wons, soit plus de 155 millions d’euros, autour du globe.