Covid-19 : un avion de l'armée de l'air a décollé pour rapatrier des sud-Coréens du Diamond Princess

Photo : YONHAP News

Un avion de l’armée de l’air a finalement décollé cet après-midi, pour évacuer des ressortissants sud-coréens, placés en quarantaine sur le paquebot Diamond Princess, amarré au large de Yokohama, au Japon, à cause du Covid-19.Un total de 14 sud-Coréens se trouvent à bord du bateau : neuf passagers et cinq membres d’équipage. Cependant, seulement quatre d’entre eux ainsi qu’un conjoint de nationalité japonaise souhaitent être ramenés. Et parmi eux, deux membres d’équipage qui n’ont pas encore pris leur décision définitive, car ils sont en concertation avec le propriétaire du navire. Quoiqu’il en soit, ces cinq personnes ne présentent pas de symptômes de la maladie, comme de la fièvre ou de la toux.Comme les opérations de rapatriement des ressortissants de Wuhan, le berceau de l’épidémie, une équipe médicale et de contrôle sanitaire est, elle aussi, montée à bord de l’avion militaire de 19 sièges, qui rentrera demain matin à l’aéroport de Gimpo, à Séoul.Les passagers ramenés doivent se soumettre à plusieurs contrôles sanitaires et à un suivi médical à bord de l’appareil comme après son atterrissage. Une fois arrivés, ils seront une nouvelle fois placés en confinement dans des locaux provisoirement aménagés dans l’enceinte de l’aéroport d’Incheon.