Covid-19 : Moon Jae-in préconise de mobiliser tous les moyens possibles

Photo : YONHAP News

Le conseil des ministres hebdomadaire s’est réuni, aujourd’hui, sous la présidence de Moon Jae-in. Il a largement été consacré à l’épidémie du nouveau coronavirus et aux nouvelles mesures à mettre en place pour la combattre.A cette occasion, le chef de l’Etat a une nouvelle fois souligné qu’il fallait absolument prendre des mesures « exceptionnelles » et mobiliser tous les moyens possibles pour contrer la contamination. Selon lui, l’inquiétude grandit aussi quant aux conséquences de la maladie, qui risquent d’être beaucoup plus graves que celles du SRAS en 2003 et du MERS CoV en 2015.Le dirigeant a évoqué le fait que la mauvaise santé économique de la Chine pesait lourdement sur le pays du Matin clair. Avant de préciser que les offres d’équipements et des activités liées à la Chine étaient perturbées et que les exportations sud-coréennes reculaient fortement. En effet, l’empire du Milieu est le premier partenaire commercial de Séoul.L’occupant de la Cheongwadae a aussi manifesté sa préoccupation à l’égard des répercussions sur le secteur tertiaire, comme le tourisme et la culture, ainsi que sur les PME et les micro-entrepreneurs. Dans la foulée, il a préconisé de préparer des mesures destinées à leur venir en aide et de les appliquer sans tarder.