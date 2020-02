Les ministres de la Défense sud-coréen et américain se retrouveront à Washington le 24 février

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense, Jeong Kyeong-doo, se rendra ce dimanche à Washington pour un voyage de six jours. Dès le lendemain, il sera reçu par son homologue américain, Mark Esper.Leurs discussions porteront pour l’essentiel sur la situation sécuritaire dans la péninsule ainsi que sur plusieurs dossiers de préoccupation mutuelle, en particulier celui du transfert, de Washington à Séoul, du fameux Opcon, le contrôle opérationnel en temps de guerre. Une passation prévue pour 2022.D’après un responsable du ministère, les deux hommes devraient également échanger sur les exercices militaires conjoints et sur la répartition des coûts, en négociation actuellement entre les deux alliés, pour le financement du maintien des GI’s au sud du 38e parallèle. Sans oublier les questions liées à l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) entre Séoul et Tokyo et au déploiement du bouclier antimissile américain THAAD en Corée du Sud.C’est la première fois que Jeong fait un déplacement aux Etats-Unis depuis que Mark Esper a pris les commandes du Pentagone, en juillet 2019. Il en profitera également pour aller se recueillir au Mémorial des vétérans de la guerre de Corée, situé dans la capitale américaine.