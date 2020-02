Météo : plein soleil et retour de la douceur

Photo : YONHAP News

Ce matin, la Corée du Sud était largement dominée par un grand ciel bleu. Seuls les îlots de Dokdo et l’île de Jeju étaient encore sous la neige. Dans l’après-midi, l’ensoleillement sera totale partout sur le territoire.Les températures étaient par contre frigorifiques ce matin. Le mercure est descendu jusqu’à -8°C à Séoul et -4°C à Busan. Mais la douceur fera son retour progressivement au fil de la journée. Les maximales atteindront ainsi 4°C dans la capitale, 6°C à Daejeon, 7°C à Daegu, 8°C sur l’île de Jeju et 9°C à Busan.Pour mercredi, les prévisions de Météo-Corée annoncent du soleil sur la majeure partie du territoire avec quelques nuages dans le nord-ouest le matin. Une couverture nuageuse qui s’étendra sur tout le reste du pays dans l’après-midi. Seul le nord-est sera épargné. Les températures seront négatives au réveil et remonteront pour atteindre 9°C à Séoul et 12°C à Busan.