Reuters : la Corée du Nord a acheté pour 75 000 dollars de chevaux à la Russie en 2019

La Corée du Nord a acheté au moins 138 chevaux à la Russie depuis 2010, ce qui correspond à une valeur totale de 580 000 dollars. 12 d’entre eux, de pure race, ont été importés l’an dernier, pour 75 000 dollars. C’est ce que montrent des données communiquées par le Service des douanes russe et dévoilées par l’agence Reuters.Les médias nord-coréens ont d’ailleurs diffusé en octobre et en décembre derniers des photos de Kim Jong-un montant un cheval blanc au mont Baekdu. Ils avaient alors décrit cette balade comme un prélude à un « événement historique ».De l’avis de certains experts du royaume ermite, Kim aurait voulu de cette manière donner à son peuple l’image d’un leader puissant et promouvoir la cohésion nationale.Chose inquiétante : le pays communiste a continué d’acheter des chevaux, bien qu’il rencontre beaucoup de difficultés à obtenir des devises étrangères. Pour rappel, il est sous le coup de multiples sanctions internationales.