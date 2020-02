Kang Kyung-wha : le voyage à Séoul de Xi Jinping toujours en discussion malgré le Covid-19

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères a déclaré, qu’en dépit de l'épidémie de Covid-19, Séoul et Pékin maintiendraient les visites respectives de leurs hauts responsables déjà programmées, et en particulier le voyage à Séoul du président chinois. Kang Kyung-wha a fait cette annonce, hier, devant la commission de la diplomatie et de la réunification de l’Assemblée nationale.Une information confirmée lors de sa récente rencontre avec son homologue de l’empire du Milieu, qui a garanti l’intention de son pays d’organiser ce voyage de Xi Jinping dans le courant du premier semestre. Les deux ministres se sont retrouvés la semaine dernière, en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité (CMS).Hier, toujours devant la commission parlementaire, la cheffe de la diplomatie a affirmé croire que le rôle de Pékin était également crucial dans le dossier nucléaire nord-coréen. Avant de souligner que ce déplacement à Séoul du dirigeant chinois serait une opportunité importante pour développer des solutions sur ce sujet.Concernant les mesures de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus, Kang s’est engagée à travailler en étroite collaboration avec son voisin afin de minimiser son impact négatif sur l’économie nationale.Enfin, interrogée sur l’évolution de la situation en Corée du Nord, elle a estimé que pour le moment, le régime communiste ne semblait pas changer d’attitude quant à la reprise du dialogue avec Washington, et qu’il tenait compte notamment de l’élection présidentielle américaine de novembre.