Covid-19 : l’OMS contacte le chef de la mission nord-coréenne à Genève

Photo : KBS News

En Corée du Nord, aucun cas de nouveau coronavirus n’a été, pour l’heure, officiellement recensé. Les médias d’Etat continuent, néanmoins, de se faire l’écho de la situation de l’épidémie à l’étranger, en particulier en Corée du Sud, en Chine et au Japon.Le pays est pourtant voisin immédiat de la Chine, et il est conscient que son système sanitaire est des plus fragiles. De quoi inspirer l’inquiétude.Dans ce contexte, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) envisage de faire le point sur la situation au nord de la péninsule. Le chef du département des urgences sanitaires, Michael Ryan, a en effet annoncé qu’il allait rencontrer aujourd’hui le chef de la mission de l’Etat communiste à Genève. Lors d’un briefing avec la presse, hier, il a tout même affirmé ne pas croire que le Nord était actuellement confronté à un problème spécifique.Selon lui, le royaume ermite est, tout comme les autres nations, lui aussi préoccupé par l’épidémie. L’OMS envisage de lui fournir en priorité des équipements de protection individuelle.