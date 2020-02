Covid-19 : l’Unicef fournit du matériel de prévention à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) a livré à la Corée du Nord du matériel de prévention sanitaire afin de prévenir toute propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la Voix de l’Amérique (VOA).Le porte-parole du Bureau régional de l’Asie-Pacifique de l’organisation onusienne a déclaré, dans un e-mail adressé à la radio américaine, qu’il s’agissait de matériel de protection individuelle. Il n’a pas voulu pour autant en détailler la liste.On a cependant appris, via un rapport de l’Unicef, que de telles fournitures avaient été aussi offertes au Laos et à la Mongolie, et qu’il s’agissait d’équipements de protection pour le personnel soignant, comme des masques, des combinaisons, des lunettes ou encore des gants.Plusieurs autres organisations internationales et ONG humanitaires poursuivent, quant à elles, leurs opérations de désinfection dans le nord de la péninsule, plus particulièrement dans les régions proches de la frontière avec la Chine. La Croix-Rouge internationale y a déjà dépêché quelque 500 bénévoles et travaille en coopération avec le ministère local de la Santé.