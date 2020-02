Le satellite sud-coréen Cheollian-2-B mis en orbite avec succès

Photo : YONHAP News

Le satellite sud-coréen Cheollian-2-B a été lancé avec succès depuis le centre spatial guyanais (CSG), en Guyane française, ce matin à 7h 18, heure coréenne. Il a pour mission d’observer les particules fines et les polluants atmosphériques à une altitude de 36 000 km au-dessus de la péninsule coréenne, succédant ainsi à son aîné, Cheollian-1. C’est le premier satellite géostationnaire au monde chargé de la surveillance de l’environnement en temps réel.Selon le ministère des Sciences et des TIC, le compte à rebours a commencé à 11 heures 23 minutes du tir. Le satellite a été mis en orbite 25 minutes après son décollage, avant de se séparer de sa fusée six minutes plus tard. Il est entré en contact avec la station Yatharagga, située en Australie, 37 minutes après son lancement.Cheollian-2-B va transmettre désormais des données sur le milieu marin, comme l’évolution des algues rouges et vertes, à partir d’octobre, puis des informations sur l’environnement atmosphérique, comme les poussières fines, à compter de l’année prochaine.