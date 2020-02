L’UE continue d’appeler Pyongyang à signer le TICE

Photo : YONHAP News

L’Union européenne a une nouvelle fois appelé la Corée du Nord à renouer au plus vite les négociations nucléaires avec les Etats-Unis et à ratifier le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE).D’après la Voix de l’Amérique (VOA), elle a lancé cet appel dans un communiqué publié hier, à l’issue d’une réunion de travail de l’Organisation du traité (OTICE).Les membres de l’UE y manifestent leur préoccupation à l’égard de la récente annonce de Pyongyang. En effet, à l’issue d’une assemblée plénière du Comité central du Parti des travailleurs tenue fin décembre, Kim Jong-un avait promis une « réelle action choquante » contre les Etats-Unis. Il avait également fait allusion à la fin du moratoire sur les tests d’armes nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).Le communiqué fait par ailleurs mention de la nécessité pour Pyongyang d’abandonner ses armes atomiques et ses missiles de façon vérifiable et irréversible, avant d’ajouter que l’OTICE pourra apporter une importante contribution dans ce processus. Bruxelles a d’emblée exhorté l’Etat ermite à signer et ratifier sans tarder ce texte.Pour rappel, le TICE est un accord international interdisant toutes les explosions nucléaires, qu’elles soient effectuées dans l’atmosphère, sous la mer, sur terre ou sous la terre. Si le traité a déjà été adopté en 1996 à l’Assemblée générale des Nations unies, il n’est toujours pas entré en vigueur. Car, parmi les 44 Etats détenteurs de la technologie nucléaire, trois pays, à savoir la Corée du Nord, l’Inde et le Pakistan, ne l’ont pas encore signé. Et cinq autres nations, dont les Etats-Unis et la Chine, ne l’ont pas ratifié.