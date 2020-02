Im Jong-seok aux Emirats arabes unies comme envoyé spécial du président

Photo : YONHAP News

L’ancien secrétaire général du président sud-coréen s’est envolé, hier, pour les Emirats arabes unis en tant qu’émissaire présidentiel. Im Jong-seok a préféré se taire sur l’objectif de ce séjour, qui durera trois jours.D’après une source proche du ministère des Affaires étrangères, Séoul et Abou Dhabi comptent discuter de leur collaboration dans différents domaines, à l’occasion du 40e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.Les deux pays se pencheraient notamment sur l’exploitation de la centrale nucléaire de Barakah construite par la Corée du Sud et dont le premier réacteur vient d’obtenir une autorisation pour sa mise en exploitation prochaine.Au regard du fait que la délégation est composée d’un responsable de l’Administration du programme d'acquisition de défense(DAPA), une plus large coopération miltaire et en matière de proection des sites nucléaires seraient également à l'ordre du jour.Cependant, il ne semble pas certain que le résultat de ces entretiens soit rendu public d’autant que la visite a été décidée précipitamment et que les rencontres seront à huis clos.