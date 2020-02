Covid-19 : Hong Nam-ki annonce de nouvelles mesures de soutien économique

Photo : YONHAP News

Le ministre des Finances prévoit de rendre public, dans le courant de cette semaine, de nouveaux dispositifs de soutien à l’économie, plombée par la propagation du nouveau coronavirus. Il a organisé ce matin une réunion visant à discuter de ces projets en détail.Les inquiétudes sont nombreuses, tant au niveau des ventes à l’étranger que de l’approvisionnement de produits « made in China ». En effet, d’un côté le montant journalier moyen des exportations, du 1er au 10 février, a reculé de 3,2 % par rapport à il y a un an, pour atteindre 1,53 milliard de dollars. Et d’un autre côté, la pénurie de pièces détachées venant des usines chinoises pénalise les fabricants sud-coréens.La mise en place de nouvelles mesures est donc impérative, selon Hong Nam-ki. Le vice-Premier ministre à l’économie compte par conséquent injecter des liquidités dans les firmes qui ne peuvent pas surmonter les pertes provoquées par le recul des ventes hors des frontières, et faciliter les dédouanements et la logistique pour ceux qui commencent à manquer de stocks.Afin de doper l’économie domestique, les autorités envisagent d’augmenter le taux de réduction des bons d’achat locaux à 10 %, contre 5 % actuellement, et de multiplier le volume de leur émission. En parallèle, 60 % du budget alloué aux collectivités locales sera utilisé au premier semestre et les événements organisés par les provinces se dérouleront comme prévu.Les administrations régionales pourront recourir aux fonds destinés à la gestion des désastres afin de financer des activités de prévention de l’épidémie.Enfin, Hong a exhorté la population à reprendre normalement le cours de leur vie et donc à consommer, et les entreprises à muscler leurs investissements. Deux solutions qui seront, selon lui, les plus efficaces à la reprise économique.