Photo : YONHAP News

Face à l’identification d’un relativement grand nombre de nouveaux cas infectés aujourd’hui, le président de la République a souligné la nécessité de se préparer à une propagation dite communautaire de l’épidémie, bien qu’elle ne soit pas encore d’actualité.Moon Jae-in a tenu ces propos devant les recteurs d’académie des 17 grandes villes et provinces du pays, qu’il a reçus aujourd’hui à la Cheongwadae. Il a alors préconisé de renforcer les contrôles sanitaires, en particulier dans les lieux à haute fréquentation, et a demandé à ses invités de rester vigilants à l’égard de l’évolution de la situation et d’agir de manière appropriée, si nécessaire.Le chef de l’Etat en a profité pour exhorter ses concitoyens à respecter des règles d'hygiène de base et à donner la priorité à la sécurité sanitaire des enfants.