Après une forte chute hier (-1,48 %), la Bourse de Séoul s’est quelque peu stabilisé aujourd’hui. Le Kospi, son indice de référence, progresse de 0,07 %, soit 1,46 point, et clôt la séance du jour à 2 210,34 points. Le Kosdaq fait de même. Alors qu’il perdait 1,4 % hier, l’indice des valeurs technologiques gagne aujourd’hui 0,27 %, soit 1,86 point, pour atteindre 684,78 points.Du côté des devises, la monnaie sud-coréenne est sur le même rythme que lundi. Le won s’effondre encore face à l’euro et au dollar. À la clôture des marchés financiers, l’euro s’achète 1 283,85 wons (-4,97 wons) et le dollar 1 189,30 wons (-0,20 won).