Covid-19 : le gouvernement s’emploie à endiguer la propagation communautaire

Photo : YONHAP News

Le président de la République a appelé les recteurs d’académie des 17 grandes villes et provinces du pays à déployer tous leurs efforts afin de bloquer toute contagion communautaire du Covid-19 grâce à la construction d’« un réseau de défense sûr ». Ces propos, rappelons-le, ont été tenus lors d’une réunion, mercredi, à la Cheongwadae. Moon Jae-in leur a notamment demandé d’être vigilent pour que la propagation dans la ville de Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord, qui l’entoure, ne se répète pas ailleurs.La Maison bleue a, par ailleurs, annoncé accepter toutes les propositions avancées lors de l’entretien entre le chef de l’État et les patrons des principaux conglomérats du pays, qui a eu lieu jeudi dernier. Ainsi, les droits de douanes sur les transports aériens seront réduits au niveau de ceux des transports maritimes et l’échéance du paiement de l’impôt sur les sociétés sera repoussée au maximum à neuf mois, en faveur des entreprises affectées par l’épidémie.De son côté, le Premier ministre Chung Sye-kyun s’est rendu, hier, à Daegu afin de faire le point de la situation et de se concerter avec les autorités locales sur les moyens de leur venir en aide. Le maire de la grande ville du sud-est lui a notamment demandé des renforts en termes d’effectifs et de matériels, déplorant qu’il n’y ait que 20 chambres d'isolement à pression négative à Daegu.