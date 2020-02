Photo : YONHAP News

31 nouveaux cas de personnes infectées par le Covid-19 ont été confirmés dans la nuit de mercredi à jeudi. Ainsi, la Corée du Sud compte désormais 82 patients contaminés.A noter que 30 parmi ces 31 individus ont été détectés à Daegu et dans la province de Gyeonsang du Nord qui l'entoure. Et 23 d'entre eux ont des liens avec la 31e malade, adepte de l'église Shincheonji.Un nouveau cas a également été signalé dans l’arrondissement de Jongro, situé en plein cœur de Séoul.Des informations plus précises sur les nouveaux patients seront communiquées, en fin de journée, par les autorités sanitaires.