Financement des GI’s : la main-d’œuvre sud-coréenne prête à un éventuel congé non payé

Photo : YONHAP News

Washington continue de faire pression sur Séoul afin de clore rapidement les négociations sur la facture à payer cette année pour le stationnement des soldats américains en Corée du Sud. Des discussions qui sont entrées dans leur dernière phase.Le mois dernier, un responsable de l’administration Trump avait évoqué la possibilité de ne pas payer temporairement les employés sud-coréens des bases militaires américaines, si les négociations traînaient encore. Et mardi, le commandant des forces armées américaines au sud du 38e parallèle (USFK), Robert Abrams, a averti le syndicat des salariés locaux que ceux-ci devaient se préparer à un congé temporaire non rémunéré, qui prendra effet à partir du mois d’avril.Le Pentagone a, de son côté, annoncé, hier, qu’il pourrait réorganiser le travail de ces 9 000 employés, si nécessaire, en établissant une liste de leurs tâches prioritaires. Le chef adjoint de l'état-major interarmées, William Burns, a précisé que, dans ce cas-là, la priorité serait donnée aux missions liées à la vie, à la santé et à la sécurité. Autrement dit, les travailleurs qui n’exercent pas ces activités pourraient être mis au chômage technique.Les deux alliés ont lancé, en septembre dernier, leurs pourparlers sur le partage des coûts, alternativement à Séoul et à Washington. Leur dernière rencontre, la sixième, a eu lieu vendredi et samedi derniers dans la capitale américaine.