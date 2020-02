Le FMI met en garde contre les impacts négatifs du Covid-19 sur l’économie mondiale

Photo : YONHAP News

Le Fond monétaire international (FMI) a averti que la propagation du Covid-19 pourrait avoir des répercussions négatives sur l’économie mondiale, en appelant à la coopération de la communauté internationale afin de lutter contre l’épidémie.Dans un rapport sur les perspectives économiques du G20, l’organisation dirigée par Kristalina Georgieva a prévu une légère hausse du taux de la croissance mondiale, passant de 2,9 % en 2019 à 3,3 % cette année. Les nations industrialisées devraient cependant toujours marquer le pas.En particulier, le FMI s’est inquiété que la diffusion du nouveau coronavirus bloque la relance économique chinoise ainsi que celle des pays émergents et en développement, désignant l’épidémie comme l’un des facteurs majeurs rendant incertaine la reprise mondiale. Selon lui, la prolongation de la crise pourrait faire effondrer la chaîne d’approvisionnement et le tourisme, un véritable coup dur pour le monde entier.Dans ce contexte, l’institution internationale a préconisé le maintien de la politique expansive financière et monétaire, en désignant notamment la Corée du Sud, l’Australie et l’Allemagne comme Etat disposant d’une large marge de manœuvre financière.